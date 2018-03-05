Трое мужчин пропали в заброшенной шахте в Свердловской области

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Трое мужчин спустились в неэксплуатируемую шахту в Североуральске Свердловской области в поисках цветного метала, ведутся их поиски. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель Североуральского бокситового рудника (СУБР) по связям с общественностью в Уральском федеральном округе Роман Лукичев.

"Три человека проникли на территорию закрытой неэксплуатируемой шахты - в ее вентиляционный ствол. Они взломали удерживающее устройство, пробили бетонный пол, проникли в помещение чтобы вытащить лом цветного металла. Спасательные отряды МЧС и сотрудники СУБРА ведут поиски", - сказал он.

По его словам, о пропавших в шахте людях стало известно от их подельника.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в поисках трех человек, которые спустились в шахту 3 марта, задействованы 12 горноспасателей и семь сотрудников Североуральского бокситового рудника. Участники поисковой операции спустились в шахту для обследования горных выработок протяженностью 3 км, говорится в сообщении.

Как сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в понедельник в 9:30 (7:30 по Москве) в полицию обратились местные жители с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения этих людей.

"Личности их сыщики уголовного розыска установили оперативно - это три местных жителя, двое из которых, ранее судимы. Действительно шахта не работает довольно давно. Поисковые мероприятия не из простых, поскольку шахта глубокая содержит несколько горизонтов", - сказал он.