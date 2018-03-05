Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Черкесске

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Малолетний ребенок, выпавший из окна на пятом этаже многоквартирного дома в Черкесске, остался жив.

"По предварительной информации, ребенок 2016 года рождения, оставшись в комнате без присмотра взрослых, с кровати перебрался на подоконник, открыл окно и упал вниз", - сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии.

С травмами малыша доставили в республиканскую клиническую больницу. По словам медиков, состояние ребенка тяжелое, но стабильное.

Собеседник агентства уточнил, что семья благополучная, на учете в правоохранительных органах не состоит.