Полицейские нашли арсенал оружия при расследовании убийства таксиста в Крыму

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и спецслужбы обнаружили и изъяли большой арсенал оружия у жителя Крыма, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД по республике в понедельник.

"В ходе санкционированного обыска в одном из пригородных частных домовладений обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие со следующим оружием: автомат Калашникова калибром 7,62 мм, пистолет-пулемет кустарного производства с глушителем, четыре пистолета со снаряженными магазинами, ружье "Винчестер", гладкоствольное ружье, большое количество патронов различного калибра и снаряженных магазинов для стрелкового оружия, а также составные части оружия", - говорится в пресс-релизе.

Полиция завела в отношении мужчины дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Начаты экспертизы, оружие проверяется на причастность к совершенным преступлениям.

Оперативно-розыскные мероприятия проходили в рамках расследования дела о гибели таксиста, найденного застреленным в припаркованном автомобиле в Ялте в начале марта.