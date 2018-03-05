Экс-сотрудник ФНС в Ульяновске осужден на пять лет за хищение 3 млн рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Засвияжский районный суд Ульяновска в понедельник вынес приговор бывшему руководителю подразделения районной инспекции ФНС по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что с февраля 2005 года по сентябрь 2009 года начальник отдела учета, отчетности и анализа инспекции на основании фиктивных данных принимал решения о возврате гражданам налога на доходы физических лиц. "В результате бюджетам Ульяновской области и муниципального образования города Ульяновск был причинен материальный ущерб в размере около 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, перейдя на должность заместителя начальника инспекции ФНС по другому району, подсудимый вплоть до 2015 года удалял сведения о начисленных и неоплаченных обязательствах своего знакомого и его близких родственников по уплате транспортного и земельного налогов.

Действия экс-сотрудника ФНС квалифицированы по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал взыскать с фигуранта причиненный материальный ущерб региональному и муниципальному бюджетам.