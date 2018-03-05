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Что произошло за день: понедельник, 5 марта

Золото Грудинина, отъезд "Нафтогаза" из Москвы, административное дело за обливание Собчак

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Украинская компания получила документы, выразила заинтересованность в сохранении транзита российского газа по территории страны и собралась закрыть свое представительство в Москве. Вместе с тем "Нафтогаз" планирует требовать от "Газпрома" компенсации за переплату при экстренной закупке газа в Европе в марте.

- Петр Порошенко заявляет, что Россия шантажирует Украину и Европу. Правительство Германии выразило свое раздражение в связи с решением "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом", в Кремле не стали комментировать заявления украинской стороны по данной теме.

- Швейцарский налоговый орган в ответ на запрос российской ФНС и ЦИК сообщил, что у Павла Грудинина на момент выдвижения было 13 счетов в банке, в том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов - золота. В КПРФ заявили, что все зарубежные счета кандидата были закрыты в соответствии с законом, о чем уведомлены ЦИК и ФАС.

- Административное дело о мелком хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, плеснувшего накануне водой в Ксению Собчак. Сама кандидат в президенты потребовала уволить напавшего на нее стажера Мосгордумы и услышала извинения Сергея Собянина. Стажировки молодой человек уже лишился.

- ФАС возбудила дела в отношении ПАО "МТС" и ПАО "Мегафон" за неисполнение предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга.

- Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета, хотя процесс не будет безболезненным.

- Алексей Навальный, издание "Медиазона" и главный редактор интернет-газеты Znak.com привлечены в качестве третьих лиц по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли о защите частной жизни.

- Правоцентристская коалиция, в которую входят партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига Севера" и националистическая "Братья Италии", победили на выборах в итальянский парламент, но с небольшим преимуществом, ненамного опередив популистское движение евроскептиков "Пять звезд".

- Россельхознадзор снова перенес срок введения запрета на поставки молока из Белоруссии - на этот раз на 15 марта 2018 года.

- Генпрокуратура России намерена провести проверку по факту обнаружения положительных допинг-проб у двух российских атлетов на Олимпиаде в Южной Корее.

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