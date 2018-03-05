Начата проверка по факту отравления сотрудников авиазавода в Таганроге таллием

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Начавшаяся на авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева (Таганрог, Ростовская область) проверка выясняет обстоятельства отравления сотрудников токсичным металлом таллием. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

"Результаты проверки станут известны через несколько дней. Пока рассматривается несколько версий произошедшего, особенно, в свете того, что таллий не используется на предприятии. Нужно понимать, что часть объектов предприятия - режимные, и это создает определенные сложности", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области агентству "Интерфакс" подтвердили факт проведения проверки на авиазаводе.

"В настоящее время по факту отравления на предприятии сотрудниками полиции проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что около 25 сотрудников Таганрогского авиационного научно-техническом комплекса (ТАНТК) им. Бериева оказались в больнице из-за отравления тяжелым металлом таллием. При этом данное вещество не используется в производстве. В частности, как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных сотрудников авиазавода, отравления начались в ноябре 2017 года, когда в больницы стали обращаться сотрудники предприятия с однотипными жалобами на боль в мышцах и суставах.

"Отравление металлом зафиксировали у 25 сотрудников предприятия, 17 из них находятся на стационарном лечении в больницах Таганрога, Ростова и Москвы. Все отравившиеся - офисные работники, сотрудники юридического и экономического отделов. Сильнее всего пострадал ведущий инженер-конструктор предприятия Константин Колесников", - говорится в издании.

В свою очередь в пресс-службе предприятия подтвердили факт отравления сотрудников таллием.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области не связывает отравление сотрудников завода с производственной деятельностью, так как следов тяжелого металла на предприятии обнаружено не было.

Таллий - химический элемент, который относится к группе тяжелых металлов, для человека ядовит.

ПАО "ТАНТК имени Бериева" (Таганрог, Ростовская область) специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.