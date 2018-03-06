Хакеры разместили на предвыборном сайте Собчак рекламу минеральной воды

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Хакеры на несколько часов получили доступ к управлению предвыборным сайтом кандидата в президенты РФ Ксении Собчак; к настоящему моменту работа сайта восстановлена, сообщается в твиттере кампании.

"Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности", - говорилось в публикации, распространенной вечером в понедельник.

Между тем, пользователи соцсетей сообщают, что в течение нескольких часов при открытии сайта появлялась картинка с Владимиром Жириновским и рекламой несуществующей минеральной воды "Жирик".

Ранее сообщалось, что стажер Мосгордумы облил водой и толкнул Собчак, выходившую с мероприятия, посвященного дню рождения Михиала Горбачева. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и мэр Москвы Сергей Собянин принесли Собчак извинения, на нападавшего завели уголовное дело.

До этого в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала "Россия-1" после оскорблений и нецензурной брани в своей адрес Собчак плеснула в лидера ЛДПР водой из стакана.