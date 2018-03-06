Метростроители приостановили проходку тоннеля в Петербурге из-за задержек зарплаты

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Проходка тоннеля между строящимися станциями метро "Театральная" и "Горный институт" в Петербурге приостановлена из-за возникших задержек в оплате труда метростроителей.

"ОАО "Метрострой" официального уведомления об остановке работ в шахте №574 не получало. Однако по факту нам известно, что проходка утром 6 марта остановлена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Метростроя".

По словам представителя компании, ситуация с задержкой выплаты заработной платы работникам ЗАО "СМУ-11 Метрострой" связана с тем, что счета данной подрядной организации арестованы по требованию налоговой инспекции. "Таким образом, вся деятельность компании заблокирована", - добавил он.

При этом он отметил, что речи о консервации объекта не идет, для соблюдения сроков строительства будет оперативно заменен субподрядчик.

"Метрострой" не имеет права вмешиваться во внутрихозяйственную деятельность подрядной организации, однако держит на контроле данную ситуацию и делает все возможное, чтобы строительство объектов, на которых задействовано ЗАО "СМУ-11 Метрострой", велось безостановочно и в безопасном режиме. Если данная подрядная организация не сможет выполнять договорные обязательства, "Метрострой" заменит подрядчика", - уточнил собеседник агентства.

К решению вопроса выплаты заработной платы сотрудникам ЗАО "СМУ-11 Метрострой" привлечены Государственная трудовая инспекция Санкт-Петербурга, прокуратура, управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. Активное содействие оказывает банк "Санкт-Петербург", в котором находятся счета ЗАО "СМУ-11 Метрострой".

"Со своей стороны ОАО "Метрострой" прилагает все усилия в обеспечении подрядной организации финансированием. На данный момент на банковские счета СМУ-11 направлено 51 млн рублей с целевым назначением на выплату заработной платы. Однако в связи с арестом банковских счетов, наложенных налоговой инспекцией, выплатить заработную плату традиционным путем СМУ-11 не может", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, совместно со службой судебных приставов СМУ-11 было принято решение о расчете с каждым сотрудником отдельно через службу судебных приставов. Данная схема применяется впервые. Средства на заработную плату перечисляются по требованию судебных приставов на спецсчет, с которого каждый сотрудник СМУ-11 лично получит заработную плату.

"Насколько нам известно, зарплатные ведомости на всех сотрудников организации составлены и переданы в службу судебных приставов на прошлой неделе, денежные средства находятся на спецсчету. Но в связи с тем, что схема движения денежных средств многоступенчатая и задействует, в том числе казначейство, которое расположено в Москве и имеет свою систему работы, выплата заработной платы до сегодняшнего дня еще не производилась(...) заработная плата сотрудникам ЗАО "СМУ-11 Метрострой" будет выплачена в самое ближайшее время", - добавил представитель "Метростроя".

Как сообщалось, 59-летний гендиректор ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрей Морозов был отправлен под домашний арест в рамках дела об уклонении от уплаты 719 млн рублей НДС и налога на прибыль в период с апреля 2011 года по март 2014 года. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

ЗАО "СМУ-11 Метрострой" является одной из крупнейших организаций системы ОАО "Метрострой". Основным направлением деятельности СМУ-11 являются горнопроходческие и горнокапитальные работы.