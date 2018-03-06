"Аэрофлот" будет лишать дебоширов элитного статуса и привилегий

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" принял решение лишать авидебоширов элитного статуса и привилегий в программе лояльности "Аэрофлот Бонус".

"Пассажиры, допустившие грубое нарушение правил поведения при предполетном обслуживании и на борту воздушных судов, будут лишаться элитного статуса и привилегий в программе лояльности "Аэрофлот Бонус". Накопленные за период участия в программе мили будут аннулированы, после чего последует закрытие счета участника", - говорится в пресс-релизе компании.

В нем также подчеркивается, что правила программы "Аэрофлот Бонус" предусматривают не только аннулирование счета участника за оскорбительное поведение по отношению к работникам авиакомпании, но и запрет на повторную регистрацию в программе.

"Каждый участник может быть зарегистрирован в "Аэрофлот Бонус" только один раз. Таким образом, пассажир, допустивший бесчинство на рейсах "Аэрофлота", лишается не только всех привилегий, но и возможности дальнейшего участия в программе "Аэрофлот Бонус", - отмечает "Аэрофлот".

В компании поясняют, что в последнее время участились случаи деструктивного поведения на борту. Только с начала 2018 года на рейсах Аэрофлота зафиксировано девять случаев грубого физического насилия по отношению к сотрудникам авиакомпании.

"Анализ фактов рукоприкладства по отношению к бортпроводникам и работникам наземного обслуживания авиакомпании показал, что практически все дебоширы являются элитными участниками программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Ряд обладателей серебряных, золотых и платиновых карт "Аэрофлот Бонус" считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев", - утверждает авиакомпания.

"Аэрофлот" заявляет, что продолжит вести "непримиримую борьбу с любыми случаями нарушения общественного порядка на борту, невзирая на статус дебоширов".

"Аэрофлот" также напоминает, что с июня 2018 года российские авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в "черные списки" и в дальнейшем отказывать им в заключении договора воздушной перевозки.