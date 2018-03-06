Суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста пресс-секретаря Роскомнадзора

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы от 5 февраля оставлено без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, Ампелонский останется под домашним арестом до 7 мая. Также апелляционная инстанция признала законным продление до той же даты аналогичной меры пресечения экс-начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Александру Весельчакову.

Фигурантам инкриминируется хищение порядка 23 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что уголовное дело о крупном мошенничестве, связанное с должностными лицами Роскомнадзора, было возбуждено в связи с выводом средств через одно из подконтрольных ведомству федеральных государственных унитарных предприятий. По данным СМИ, речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников ГРЧЦ.

Никто из обвиняемых свою вину не признает. Еще одна фигурантка дела - генеральный директор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева, по данным СМИ, в настоящее время находится под подпиской о невыезде.