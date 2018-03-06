В России

"Би-би-си" представила аудиозапись домогательств Слуцкого к журналистке Рустамовой

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Журналистка Русской службы "Би-би-си" Фарида Рустамова заявила о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Как сообщается, инцидент произошел 24 марта 2017 года, когда Рустамова пришла в кабинет Слуцкого за комментарием о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Отмечается, что весь диалог между журналисткой и депутатом был полностью зафиксирован на аудиозаписи, которая имеется в распоряжении Русской службы "Би-би-си".

В ходе беседы, дословные цитаты из которой приведены в сообщении на сайте "Би-би-си", Слуцкий допускает фривольности в отношении Рустамовой, предлагает ей стать его любовницей и, по выражению журналистки, "распускает руки".

Сообщается, что об инциденте журналистка рассказала коллегам, своему молодому человеку и непосредственному начальству. "Пресс-служба Би-би-си в официальном ответе подтвердила, что Фарида сообщила о произошедшем вскоре после того, как это случилось. Би-би-си серьезно относится к благополучию и безопасности своих журналистов, и в случае предполагаемого харассмента предоставляет помощь своим сотрудникам. В своих действиях касательно этого инцидента мы руководствовались пожеланиями Фариды", - говорится в статье.

Свое почти годовое молчание журналистка объясняет страхом того, что "сама может стать объектом критики, так как в российском обществе распространена культура обвинения жертвы". Она назвала инцидент "травматичной историей, которую ей пришлось обсуждать с психотерапевтом".

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В свою очередь в окружении Слуцкого "Интерфаксу" сообщили, что "он в настоящий момент возвращается с экономического форума из Саратова в Москву и пока не доступен для комментариев".

В последнее время две журналистки - замглавного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук сообщили о домогательстве со стороны Слуцкого. Ранее в СМИ появилась информация об обвинении в домогательствах Слуцкого со стороны двух не назвавших себя журналисток парламентского пула. Одной из них как раз и была Рустамова.

1 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что претензии в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Л.Слуцкого проигнорированы не будут, но в Думе рассмотрят их в правовом поле с соблюдением презумпции невиновности. "Все это должно решаться абсолютно в правовом поле, чтобы у вас у всех было понимание, и по другому не будет, потому что мы с вами живем в правовом государстве, у нас должна быть в основе презумпция невиновности и она по законодательству есть", - сказал Володин.

"И кто хочет что-то сказать или поделиться воспоминаниями семилетней давности или другими ситуациями жизненными - готов выслушать, мимо проходить не будем, но у нас есть процедуры, в рамках которых эти вопросы рассматриваются. По-другому быть не должно, из этого надо исходить. Думаю, что это для всех повод задуматься, считаю, что не надо накручивать", - сказал спикер. По его словам, думская комиссия по этике "все вопросы и изучает, и разбирает, и выслушивает".

Теги: Леонид Слуцкий, Фарида Рустамова
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