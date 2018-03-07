В России

В Ростове-на-Дону загорелась двухуровневая парковка

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону горит второй этаж двухуровневой парковки, площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров, сообщило в среду Главное управление МЧС России по Ростовской области.

В сообщении говорится, что информация о возгорании поступила на пульт управления в 23:04. В 01:01 объявлен ранг пожара №3. Площадь пожара 1500 м. кв.

Двухуровневая парковка находится по адресу ул. Закруткина 67в (Пролетарский район).

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших нет.

Информация уточняется.

Теги: Ростов-на-Дону
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