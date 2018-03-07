Суд продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Приморья Вишнякову

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, обвиняемый в превышении полномочий, останется под стражей до 10 мая. Срок содержания под стражей продлил Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству обвинения, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель суда.

Евгений Вишняков стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий летом прошлого года и был арестован. Затем арест бывшего чиновника продлевался. Адвокаты не добились более мягкой меры пресечения для подзащитного.

Ранее со ссылкой на информированные источники сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора касается нарушений с обеспечением газом нового микрорайона "Радужный" под Уссурийском, который строится в рамках программы "Жилье для российской семьи". Официальные ведомства эту информацию не комментируют.

В должности вице-губернатора Вишняков курировал вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Летом прошлого года он уволился из администрации Приморья.