Новый энергоблок N1 Ленинградской АЭС-2 подключен к сети

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Новый энергоблок N1 Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) подключен к единой российской энергосистеме.

По сообщению АО "Концерн Росэнергоатом", подключение началось 9 марта в 9:19 мск.

Первый блок ЛАЭС-2 включен в энергосистему на минимальном уровне мощности 240 МВт и должен проработать в таком режиме в течение четырех часов. В течение этого времени он выработает порядка 1 млн кВт.ч электроэнергии.

Энергоблок N1 ЛАЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 - второй по счету энергоблок подобного типа в мире, пуск первого состоялся в 2016 году на Нововоронежской АЭС.

Физпуск первого блока ЛАЭС-2 состоялся 8 декабря 2017 года, а 6 февраля 2018 года реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности, 15 февраля программа физпуска была выполнена в полном объеме.

ЛАЭС-2 строится для замещения мощностей Ленинградской АЭС, она будет иметь четыре энергоблока, тип реактора - ВВЭР-1200. Станция строится на площадке ЛАЭС. Электрическая мощность каждого энергоблока определена в 1,2 ГВт, теплофикационная - 250 Гкал/ч. Расчетный срок службы ЛАЭС-2 - 50 лет, основного оборудования - 60 лет.