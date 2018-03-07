Авиакомпания "Россия" задумалась об отказе от переезда из "Внуково" до 2021 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") объявила конкурс на обслуживание своих рейсов в московском аэропорту "Внуково", следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг".

Конкурс разбит на шесть лотов, в том числе на обслуживание самолетов и терминальные услуги, на 10,7 млрд руб. Срок предоставления услуг - с момента заключения договора по 31 декабря 2020 г.

В настоящее время "Внуково" является базовым аэропортом для рейсов "России" из Москвы. Вместе с тем в декабре источники "Интерфакса" сообщали, что к 2019 г. компания может перебазироваться в "Шереметьево", откуда летает материнский "Аэрофлот". Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев в беседе с журналистами также не исключал такую возможность: "Мы рассматриваем варианты усиления своей позиции в "Шереметьево", потому что нам выгодно иметь одну базу (для авиакомпаний группы - ИФ), один дом как для любой крупной компании".

"Переход в "Шереметьево" - это один из потенциальных вариантов развития авиакомпании", - заявил "Интерфаксу" представитель "России" в среду, воздержавшись от более детальных комментариев.

Вместе с тем материалы "СПАРК-Маркетинга" свидетельствуют, что "Россия" объявила конкурс на организацию бортового питания в "Шереметьево". Срок предоставления этих услуг - с момента заключения сделки по 31 декабря 2021 г. Стоимость закупки оценена в 275 млн руб.