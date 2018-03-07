Метростроители в Петербурге возобновят проходку тоннеля после получения зарплаты

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Метростроители в среду возобновят проходку тоннеля между строящимися станциями "Театральная" и "Горный институт" в Санкт-Петербурге, приостановленную накануне из-за задержек с выплатой заработной платы.

Как сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на встрече с главой комитета Сергеем Харлашкиным рабочие подтвердили, что заработная плата за ноябрь и декабрь начала поступать на их счета. В связи с этим в среду в 15:00 вечерняя смена приступит к проходке тоннеля.

В комитете добавляют, что на банковские счета ЗАО "СМУ-11 Метрострой" было направлено 51 млн рублей для выплаты заработной платы рабочим, в ближайшее время на них поступят еще 28 млн рублей за выполненные в январе работы.

Как сообщалось, накануне на участке строительства Лахтинско-Правобережной линии метро произошла забастовка проходчиков ЗАО "СМУ-11 Метрострой" в связи с задержками заработной платы. В пресс-службе "ОАО "Метрострой" "Интерфаксу" уточняли, что ситуация с задержкой выплаты заработной платы работникам ЗАО "СМУ-11 Метрострой" связана с тем, что счета данной подрядной организации арестованы по требованию налоговой инспекции.

Как сообщалось, 59-летний гендиректор ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрей Морозов был отправлен под домашний арест в рамках дела об уклонении от уплаты 719 млн рублей НДС и налога на прибыль в период с апреля 2011 года по март 2014 года. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

ЗАО "СМУ-11 Метрострой" является одной из крупнейших организаций системы ОАО "Метрострой". Основным направлением деятельности СМУ-11 являются горнопроходческие и горнокапитальные работы.