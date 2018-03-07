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Нижегородские ученые создали биочип для экспресс-диагностики онкозаболеваний

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Онкологический биочип, который позволяет сократить до одного дня срок постановки диагноза, представили нижегородские разработчики. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области в среду.

По информации пресс-службы, для проведения быстрой диагностики этим методом в медицинском учреждении достаточно установить биочипы и специальные сканирующие устройства.

"Пациенту в поликлинике сразу делают пункцию и этот материал вносят в биочип, в котором происходит взаимодействие с реагентами. Дальше этот биочип вставляют в сканер, и по закрытым телемедицинским каналам картинка пересылается в региональный центр, работающий на базе онкодиспансера", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, заведующего отделением медицинских инноваций Нижегородской государственной медицинской академии Святослава Зиновьева.

По его словам, вся процедура - от взятия анализа в поликлинике до окончания работы цитологов - занимает от полутора до двух часов.

"Аналогов такого метода нет. Мы сами создали оборудование, которое производит эти биочипы. Сейчас к нам едут учиться врачи из Японии, Швейцарии", - отметил Зиновьев.

Разработка была представлена в числе 10 проектов медицинского назначения на совещании в технопарке "Анкудиновка", посвященном перспективам применения инноваций нижегородских ученых в медицинской практике региона.

В сообщении отмечается, что почти все представленные проекты уже прошли стадию стартапа и вышли на серийное производство, получив господдержку в разных формах. В частности, проект биочипирования получил грант Фонда содействия инновациям в размере 15 млн рублей.

"Это проект, который максимально готов к внедрению в медицинскую практику региона. Мы проанализируем экономику вопроса и, если добьемся консенсуса с производителем, будем его внедрять", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Нижегородской области Антона Шаклунова.

Он также отметил среди представленных проекты производства барокамер нового поколения, создания плазменно-дугового оборудования "ПлазмоРан" для лечения пациентов с хроническими, инфицированными и острыми ранами травматической, эндокринной, сосудистой и иммунной этиологии и другие разработки.

"Часть проектов уже прошли апробацию, получили необходимые документы, сертификацию. Надо активизировать работу по их внедрению, обсудить перспективы с медицинской общественностью Нижегородской области ", - сказал министр.

Теги: Нижегородская область
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