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На сертификацию двигателя для МС-21 выделят 4,5 млрд рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ объявил открытый конкурс на проведение сертификационных работ и испытаний двигателя ПД-14, говорится на сайте госзакупок.

В перечень работ победителя конкурса войдут "автономные инженерные и квалификационные испытания составных частей, узлов, агрегатов и систем двигателя", проведение стендовых и летных испытаний, подготовка доказательной документации для сертификации, в том числе по европейским стандартам.

Максимальная стоимость работ оценена в 4,5 млрд рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель с тягой на взлете от 9 до 18 т, который создается предприятиями "Объединенной двигателестроительной корпорации" для авиалайнера МС-21-300. В декабре сообщалось, что летные испытания мотора перешли на последний перед получением сертификата Росавиации этап.

Теги: Минпромторг, МС-21, ПД-14
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