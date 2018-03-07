Сильное землетрясение произошло в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Новая Британия (Папуа - Новая Гвинея) в 140 км к юго-западу от города Рабаул, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала службы, эпицентр зафиксированного в 17:49 по московскому времени в среду землетрясения имел координаты -5.13 градуса южной широты и 151.27 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".