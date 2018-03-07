Что произошло за день: среда, 7 марта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- The Times рассказала о версиях отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. По данным издания, Лондон рассматривает как российский след, так и версию провокации против Москвы. Британская полиция пообещала позднее сегодня официально сообщить, чем был отравлен Скрипаль. По данным источников газеты The Guardian, это было вещество нервно-паралитического действия.

- Комиссия Госдумы по этике обратилась к депутату Леониду Слуцкому за объяснениями в связи с жалобами журналисток на домогательства с его стороны. Незадолго до этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не исключает возможность провокации в отношении главы думского комитета по международным делам.

- Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в горах на юге Чечни. В результате погибли шесть человек, на месте крушения был найден один выживший.

- "Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогаза" за март. В компании заявили, что предложения "Нафтогаза" по изменению контракта на закупку газа не соответствовали декабрьскому решению Стокгольмского арбитража.

- Глава МИД Украины назвал просьбу Собчак о посещении Крыма "политической шизофренией". В штабе кандидата в президенты, с свою очередь, заявили, что она не собирается заниматься агитацией во время поездки на полуостров.

- Павла Грудинина не будут снимать с президентских выборов из-за незадекларированных счетов. ЦИК не нашел правовых оснований для обсуждения этого вопроса.

- Американская Coca-Cola впервые в своей 125-летней истории начнет производить алкогольные напитки.

- На мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья введен режим ЧС. Незадолго до этого местные жители устроили митинг. Они жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить ее работу.

- Knight Frank оценила состояние российских мультимиллионеров в 73,5% ВВП РФ. По числу яхт, принадлежащих богачам Россия, заняла 2-е место в мире.