Пункты обогрева развернули на сложных участках трасс в Волгоградской области из-за непогоды

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Снег и дождь стали причиной осложнения дорожной обстановки на трассах в Волгоградской области, сообщил в среду агентству "Интерфакс" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

"Из-за погодных условий перекрыто движение транспорта по автодороге Волгоград-Каменск-Шахтинский в Чернышковском районе Волгоградской области на границе с Ростовской областью", - сказал Корнаухов.

Он отметил, что по данным на 19:00 по московскому времени зарегистрированы лобовые столкновения на дорогах Котельниковского района, в Суровикинском районе перевернулась фура.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в связи с непогодой также ограничено движения большегрузов и пассажирского транспорта от города Калача-на-Дону до Чернышковского района.

"К месту направлена оперативная группа для мониторинга обстановки на трассе. Организовано информирование водителей в радиосети дальнобойщиков о погодных условиях. На наиболее сложные участки трассы направлены мобильные пункты обогрева", - сообщил агентству руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

МВД и ГИБДД Волгоградской области обращаются с просьбой ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами. Также рекомендуется воздержаться от поездок на дальние направления.