Белорусы тратили на еду более 40% доходов в 2017 году

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Большую часть потребительских расходов белорусов в 2017 году составляли продукты питания. Такой вывод сделал Национальный статистический комитет республики на основании выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

"В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,7%, на покупку непродовольственных товаров - 31,8%, на оплату услуг - 24,5%", - говорится в отчете Белстата, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Белоруссии в 2017 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1043,5 рубля в месяц (около $520), в том числе в городах и поселках городского типа - 1115,2 рубля в месяц (около $558), в сельских населенных пунктах - 855,1 рубля в месяц (около $427).

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980,7 рубля в месяц (около $490), из которых 756,2 рубля (77,1%) приходится на потребительские расходы (около $377).