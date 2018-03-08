Землетрясение магнитудой 3 произошло в Туве

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3 зарегистрирован в четверг в 376 км к западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, произошедшего в 02:21 мск, имел координаты 51.13 градуса северной широты и 89.09 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 3 км от границы с Республикой Алтай.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.