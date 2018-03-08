Задымление на воркутинской шахте привело к эвакуации горняков

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Электрооборудование задымилось на шахте в Воркуте, горнорабочие самостоятельно покидают забой, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в службе технического надзора региона.

"На шахте "Комсомольская", по предварительным данным, вышло из строя электрооборудование, задымилась проводка. Решено вывести горнорабочих из шахты, 22 человека уже подняты на поверхность", - сказал он.

По его данным, всего в забое находилось 160 рабочих, никто не пострадал, со всеми есть связь.

Спасатели следят за эвакуацией горнорабочих, помощь никому из них пока не требуется, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС. "Ситуация на контроле, горнорабочие выходят сами. Поднято на поверхность уже больше 20 человек, осталось еще 96", - рассказал представитель главка.

Он сообщил, что со всеми горнорабочими есть связь. "На шахте задымление, однако ни взрыва, ни завалов нет. Никаких препятствий к тому, чтобы горнорабочие самостоятельно покинули шахту также нет. У всех горнорабочих есть дыхательные аппараты", - отметил собеседник агентства.