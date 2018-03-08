В "Воркутауголь" заявили об отсутствии угрозы жизни людей на эвакуируемой шахте

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Источник задымления на шахте "Комсомольская" в Воркуте (Коми) находится за перемычкой, изолирующей ранее эксплуатируемые выработки, сообщает пресс-служба АО "Воркутауголь".

"В настоящий момент горные выработки обследуют сотрудники ВГСЧ (МЧС). Газовая обстановка, включая аварийный участок, в норме. Электроснабжение и вентиляция работают в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.

Работа предприятия возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС.

По информации пресс-службы, в 9:35 по Москве четверга датчики аэрогазового мониторинга шахты "Комсомольская" зафиксировали изменение аэрогазовой обстановки в Южном магистральном конвейерном штреке. "На момент происшествия в шахте находилась ремонтная смена численностью 118 человек. Ведется эвакуация, пострадавших нет. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Коми, по состоянию на 11:00 по Москве, 22 горняка из 11 подняты на поверхность. "Эвакуация продолжается. Сработали датчики, зафиксировавшие превышение уровня угарного газа. Действуем по алгоритму. Надеемся, что это чисто технический инцидент", - отметили в МЧС.

Ранее источник в службе технического надзора региона сообщил "Интерфаксу", что на шахте в Воркуте задымилось электрооборудование, горнорабочие самостоятельно покидают забой.