Переправу в Крым закрыли из-за тумана

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа не работает из-за плохой видимости уже несколько часов, но непогода не вызвала массового скопления автомобилей.

"Туман никогда не прогнозируется. Сориентировать пассажиров, когда он пропадет, невозможно", - сказал "Интерфаксу" представитель компании-оператора переправы "Морской дирекции".

На вопрос, много ли машин на подъездах к переправе, собеседник агентства ответил отрицательно. "Очереди небольшие", - сказал представитель компании-оператора.

Переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями между полуостровом Крым и остальной частью России. Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, автомобили и грузы.