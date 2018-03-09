Глава якутского государственного медиахолдинга умер во время командировки в Москву

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор якутского информационно-издательского холдинга "Сахамедиа" Кирилл Алексеев умер в Москве.

"Он скончался в возрасте 48 лет в командировке в Москве. По предварительной информации, у него оторвался тромб", - сообщила агентству "Интерфакс" госсоветник главы Якутии Татьяна Тарасова.

Алексеев возглавлял медиа-холдинг "Сахамедиа" со дня его образования в 2012 году.

В "Сахамедиа" входят редакции государственные региональные СМИ: газеты "Якутия" и "Саха Сирэ", сайт "Якутское Саха-информационное агентство".