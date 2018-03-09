Задержаны подозреваемые в убийстве оренбургского бизнесмена и его сына

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных и следственных органов задержали троих подозреваемых в убийстве бизнесмена и его семилетнего сына, которое было совершено в середине января в Оренбурге, сообщает Следственный комитет России.

"Удалось установить и задержать троих подозреваемых в совершенном жестоком убийстве. Ими оказались жители Абдулинского района Оренбургской области 1978, 1975 и 1972 годов рождения", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют мотивы убийств и роль каждого из подозреваемых.

Тела 35-летнего мужчины и мальчика с множественными ножевыми ранениями были обнаружены утром 17 января во дворе жилых домов на улице Карагандинской в Оренбурге в салоне автомобиля "Тойота Ленд Крузер".

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).