Предполагаемые похитители мужчины в Волгоградской области задержаны

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Двое мужчин и женщина, которые могут быть причастны к похищению человека в Камышине Волгоградской области, задержаны, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ГУ МВД России по региону Антон Корнаухов.

"Машина, в которую якобы положили похищенного мужчину, найдена, также задержаны предполагаемые похитители - два мужчины и женщина. Следов крови в багажнике нет", - сказал Корнаухов.

Он отметил, что похищенного мужчину не нашли. Задержанные отрицают факт похищения, все трое находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что 8 марта около 21:30 мск двое неизвестных мужчин и женщина у дома N96 по улице Пролетарской в Камышине избили, а после положили в багажник автомобиля Porsche Cayenne мужчину. Похитители скрылись на черном внедорожнике Porsche Cayenne. О похищении в правоохранительные органы сообщил местный житель.