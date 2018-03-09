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"Похищенного" в Волгограде мужчину положили в багажник из опасений за чистоту салона

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Следователи обнаружили и допросили мужчину якобы похищенного в Камышине (Волгоградская область), он опроверг информацию о своем похищении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"Следователями опрашиваются двое мужчин и женщина, которые якобы похитили 45-летнего местного жителя, а также сам потерпевший. С их слов, 8 марта компания отмечала Международный женский день. Изрядно выпив, друзья решили отвезти своего товарища домой на недавно купленном автомобиле Porsche Cayenne. Опасаясь, что мужчина испортит салон автомобиля, друзья приняли решение прокатить его в багажнике", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, сам якобы похищенный мужчина пояснил, что претензий ни к кому не имеет.

Ранее сообщалось, что 8 марта около 21:30 мск двое неизвестных мужчин и женщина у дома N96 по улице Пролетарской в Камышине избили, а после положили в багажник автомобиля Porsche Cayenne мужчину. Похитители скрылись на черном внедорожнике Porsche Cayenne. О похищении в правоохранительные органы сообщил местный житель.

Позднее двое мужчин и женщина, которые могли быть причастны к этому происшествию, были задержаны - они находились в состоянии алкогольного опьянения и отрицали факт похищения.

Теги: Волгоградская область
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