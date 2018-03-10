Путин не считает Пригожина своим другом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC подтвердил, что знаком с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, однако тот не входит в круг его друзей.

"Я этого человека знаю, но не считаю его своим другом", - сказал он, добавив, что сообщения об их дружеских отношениях являются "передергиванием фактов".

В ответ на вопрос о том, связан ли Пригожин с российскими наемниками, воюющими в Сирии, Путин сказал, что у предпринимателя могут быть "интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии".

"Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему - это все его личная инициатива", - отметил Путин.

Он решительно отверг появившиеся в США утверждения, что Е.Пригожин делает за него "грязную работу".

"Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю - открыто" - подчеркнул Путин.

Он сказал: "У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы считаете, что мы занимаемся тем же самым. Ничего подобного".