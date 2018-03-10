Главные новости
10мартаВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 10 мартаВ миреThe Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляВ миреАдвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"
В России

Путин не считает Пригожина своим другом

Есть обновление от 07:58

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC подтвердил, что знаком с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, однако тот не входит в круг его друзей.

"Я этого человека знаю, но не считаю его своим другом", - сказал он, добавив, что сообщения об их дружеских отношениях являются "передергиванием фактов".

В ответ на вопрос о том, связан ли Пригожин с российскими наемниками, воюющими в Сирии, Путин сказал, что у предпринимателя могут быть "интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии".

"Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему - это все его личная инициатива", - отметил Путин.

Он решительно отверг появившиеся в США утверждения, что Е.Пригожин делает за него "грязную работу".

"Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю - открыто" - подчеркнул Путин.

Он сказал: "У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы считаете, что мы занимаемся тем же самым. Ничего подобного".

Теги: Владимир Путин, Евгений Пригожин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракетПутин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет
Президент признался, что не знал в 2002 году, чем РФ ответит США на выход из договора по ПРОПодробнее
Стрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейскимСтрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейским
По информации источника, между задержанным и убитыми возник конфликт из-за денегПодробнее
Горбачев призвал созвать саммит ООН для обсуждения гонки ядерных вооруженийГорбачев призвал созвать саммит ООН для обсуждения гонки ядерных вооружений
По мнению экс-президента СССР, "два человека" не смогут разгрести все завалы, но основная ответственность лежит на лидерах России и СШАПодробнее
Лавров счел неуместным сравнение историй Скрипаля и ЛитвиненкоЛавров счел неуместным сравнение историй Скрипаля и Литвиненко
Глава МИД России заявил также о готовности содействовать расследованию отравления экс-полковника ГРУ в Великобритании, отметив голословность обвинений РФ в причастности к произошедшемуПодробнее
В Подмосковье задержали перекрывших дорогу к полигону "Ядрово" активистовВ Подмосковье задержали перекрывших дорогу к полигону "Ядрово" активистов
Как рассказали представители участников акции, речь идет о порядка десяти задержанныхПодробнее
Думская комиссия по этике запросила у Слуцкого объясненияДумская комиссия по этике запросила у Слуцкого объяснения
В комиссию поступило четыре жалобы на домогательства со стороны СлуцкогоПодробнее
На месте крушения вертолета в Чечне обнаружен выжившийНа месте крушения вертолета в Чечне обнаружен выживший
Причиной происшествия могло стать столкновение вертолета со скалойПодробнее
Вертолет разбился в горах на юге ЧечниВертолет разбился в горах на юге Чечни
По данным источника, вертолет принадлежит погранслужбеПодробнее
Собчак откажется от предвыборной агитации на время поездки в КрымСобчак откажется от предвыборной агитации на время поездки в Крым
Заявленная цель поездки - понять проблемы крымских татар и жителей Крыма в целомПодробнее
"ВКонтакте" заявила об утечке сообщений 400 пользователей соцсети"ВКонтакте" заявила об утечке сообщений 400 пользователей соцсети
Распространение данных произошло через небезопасные VPN-сервисыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 10 мартаВ миреThe Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляВ миреАдвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"В РоссииСтрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейскимВ миреThe FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из РоссииВ миреВ результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная Гута

СМИ назвали повреждение закрылков возможной причиной катастрофы Ан-26 в Сирии

Военно-транспортный самолет упал при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта, погибли 39 военных Подробнее

Путин посчитал свою работу в разведке полезным опытом

Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет

Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракетПрезидент признался, что не знал в 2002 году, чем РФ ответит США на выход из договора по ПРО Подробнее

Пилотируемый "Союз" причалит к МКС по двухсуточной схеме 23 марта

Путин назвал "фейком" сообщения о применении Асадом химоружия в Сирии

Четыре человека погибли в результате захвата заложников в Калифорнии

Один из убитых - сам захватчик Подробнее

Команда России вошла в тройку лучших в общем зачете по итогам первого дня Паралимпиады

Во главе медального зачета соревнований в Пхенчхане находится сборная США Подробнее

Завышавший цены на лекарства бизнесмен осужден за мошенничество

Что случилось этой ночью: суббота, 10 марта

Новые детали дела об отравлении Скрипаля и оценка Путиным отношений с Пригожиным Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru