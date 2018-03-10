Путин назвал "фейком" сообщения о применении Асадом химоружия в Сирии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал ложными сообщения о применении сирийским режимом химического оружия в Сирии.

"Конечно", - сказал глава государства в ответ на вопрос американского телеканала NBC, считает ли он, что эти сообщения являются "фейковыми новостями".

Президент напомнил, что "сирийское правительство давно уничтожило химическое оружие".

Путин заявил, что ответственность за применение химических отравляющих веществ в Сирии лежит на террористах и радикалах.

"Это - результат действий преступных радикалов, террористов, которые свершают эти преступления, чтобы обвинить в них Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ), - пояснил Путин.

Ранее западные страны неоднократно обвиняли сирийские власти в использовании боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которых, по их заявлениям, погибли сотни человек. Башар Асад отвергал все подозрения.

В сентябре 2013 года Сирия при активном посредничестве России согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой арсенал. Все задекларированные Сирией запасы химического оружия были вывезены из страны в конце июня 2014 года.