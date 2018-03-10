Путин посчитал свою работу в разведке полезным опытом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассказал, что работа в разведке дала ему большой опыт, который затем пригодился в гражданской жизни.

"Это был большой опыт, причем в самых разных областях. Это было полезно для меня, когда я перешёл в гражданскую сферу. В этом смысле этот, конечно, положительный опыт мне помогал", - сказал он в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, импонирует ли ему факт того, что люди знают о его прежней работе в КГБ и вызывает ли это у главы государства положительные эмоции.

Путин также заявил, что это не вызывает у него ни положительных, ни отрицательных эмоций.

Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Поясняя, чем ему пригодился опыт работы в спецслужбах, президент сказал, что имеет в виду умение "налаживать контакты, побуждать к каким-то действиям, объединять людей". "Потом я работал заместителем мэра Петербурга. Ответственность еще большая, более широкая. Я отвечал за международные связи Петербурга, пятимиллионного мегаполиса. Впервые познакомился, работая в Петербурге на этой должности, с Генри Киссинджером. Все это помогало, конечно, в работе тогда, а потом уже дополнительный опыт помогал работать в Москве", - добавил он.

Вместе с тем, глава российского государства затруднился ответить на вопрос о том, дает ли ему опыт работы в спецслужбах преимущество над соперниками или союзниками.

"Единственное, что я знаю, мои партнеры - главы государств, правительств - это исключительные, выдающиеся люди. Они прошли большую селекцию и отбор, - добавил он. - Случайных людей на этом уровне не бывает. И каждый из них имеет свои преимущества перед другими".