Путин видел свои "фотографии" верхом на медведе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заверил, что его снимки на фоне природы, в том числе скачущего на лошади, тиражируются нецеленаправленно, их выбирают пользователи интернета и СМИ.

"Ну, я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть интернет. Но так чтобы это уж совсем целенаправленно, мы это не делаем. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

Так Путин ответил на вопрос о том, с чем связано появление время от времени фотографий президента РФ, скачущего на лошади или с голым торсом.

"Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть", - сказал он.