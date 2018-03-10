Путин назвал чушью и трескотней в прессе скандал с "панамским досье"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает полным бредом теорию о том, что документы, опубликованные в так называемом "панамском досье", его разозлили, и якобы это привело к вмешательству России в выборы США.

"Что касается всяких досье, то это вообще полный бред. Там кого-то упомянули из числа моих знакомых, друзей, ну и что? Ничем это, как известно, не закончилось, все это чушь, ерунда и просто трескотня в прессе", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремле.

Так Путин прокомментировал соответствующую теорию.

Президент подчеркнул, что уже забыл о так называемом "досье" и о чем в нем шла речь. "И вообще меня ничего не может разозлить в этом плане. Я руководствуюсь прагматичными соображениями, а не эмоциями", - сказал Путин.

В апреле 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации.