Путин опроверг знакомство с Трампом до избрания того президентом США

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Никаких вливаний средств, связанных с Россией, в собственность президента США Дональда Трампа, не было, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чушь это всё. Никаких вливаний на собственность Трампа в России не было, насколько мне известно. Я даже не знаю, были ли такие планы серьёзные", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC, полная версия которого опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер также заявил, что не был знаком с Трампом до того, как он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США.

"Мы не были с ним знакомы. Мы никогда с ним даже не разговаривали - ни по телефону, никак", - сказал Путин.

Журналистка телеканала спросила российского президента, соответствуют ли действительности слова старшего сына президента США о том, что его семья вливает большие деньги в Россию.

"Дональд приезжал сюда, в Россию, когда ещё не был даже кандидатом. Я даже не знал, что он приезжал. То есть задним числом я об этом узнал, мне сказали, он, оказывается, был в России. Что сказал его сын по этому поводу, я тоже понятия не имею. Послушайте, я не знаю, что он сказал. Он что-нибудь нарушил или нет, сын Дональда Трампа? Если он что-то нарушил, предъявите к нему претензии. А если он ничего не нарушил, что вы цепляетесь за каждое слово?" - сказал Путин.