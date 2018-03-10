Лавина перекрыла дорогу трем селам Дагестана

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Жители трех населенных пунктов остаются отрезанными от цивилизации в Рутульском районе Дагестана из-за схода лавины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Информация о происшествии дежурному МЧС поступила в 11:25 по Москве. На автодороге местного значения в Рутульском районе Дагестана сошла лавина. Отрезаны села Нижний Катрух, Верхний Катрух и Аракул", - сказал собеседник агентства.

По его словам, силы и средства от МЧС России по Республике Дагестан не привлекались. "В результате схода лавины пострадавших нет. Дорога закрыта. Планируемое время завершения работ 18:00 по Москве", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь один из жителей села Нижний Катрух сказал "Интерфаксу", что местные жители ждут приезда снегоочистительной техники. "Был один трактор, и то, немного поработав, сломался и уехал в село Ихрек. Нам сказали, что техника должна скоро приехать, но пока ждем. Одним трактором здесь не справиться", - отметил он.

Накануне в шести километрах от селения Тлярта в Дагестане также сошла лавина, обошлось без пострадавших, но было нарушено сообщение с 51 населенным пунктом.