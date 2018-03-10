Экипировку бойца "Ратник" дополнили ножом со сменными отвертками

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Практически все недостатки экипировки "Ратник" устранены в ходе войсковой эксплуатации, сообщил начальник военно-научного комитета Сухопутных войск Вооруженных сил РФ полковник Александр Романюта.

"Закончена войсковая эксплуатация "Ратника". Сегодня, на начало 2018 года можно с уверенностью сказать, что практически все недостатки устранены", - сказал Романюта в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, нынешний "Ратник" на 50-60 процентов отличается от того комплекта, что поступал в войска начале 2015 года. Пожелания из войск идут, они касаются в основном доработок компонентов "Ратника", сказал Романюта.

В частности, сообщил он, до конца текущего года будет доработан многофункциональный нож, входящий в "Ратник". Там будут, в том числе, устройства для раскручивания гаек, сменные отвертки и др.

В состав экипировки "Ратник" входят системы поражения, защиты, жизнеобеспечения, энергообеспечения, связи и передачи данных, сообщил Романюта.

Ранее главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил, что российские военные могут получить индивидуальную экипировку третьего поколения "Ратник-3" уже к 2023 году.