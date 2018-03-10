Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

"Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Губернатор поставил задачу в целом решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня", - говорится в сообщении.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что на данный момент форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона. По ранее существовавшему проекту она должна была появиться в 2019 году, однако из-за осложнения обстановки и по многочисленным обращениям жителей Волоколамского района решено открыть новую карту в течение двух недель.

"Старая карта закрывается, через две недели начнутся работы по монтажу системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел. В дальнейшем старая карта будет накрыта водо- и газонепроницаемыми материалами для купирования запахов и предотвращения просачивания фильтрата", - сказал Коган.

По данным регионального Минэкологии, вблизи полигона работают две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени анализируют состояние атмосферного воздуха. В течение ближайших дней будут установлены еще две станции.

Жители вышли на улицы

3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово".

7 марта Коган сообщил, что для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе введён режим ЧС, чтобы провести срочные мероприятия для ликвидации последствий. С помощью тепловизоров специалистами были выявлены точки выбросов, которые уже засыпаны.

"На полигоне фиксировались превышения ПДК по сероводороду в 2,5 раза, по оксиду азота в 2 раза, но это не критичные превышения. На данный момент превышения ПДК нет, ситуация под контролем, опасности жизни и здоровью жителей нет", - сказал министр.

8 марта полиция задержала несколько жителей подмосковного Волоколамска, пытавшихся перекрыть дорогу "Ядрово".

Активисты заявляли, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций у жителей города.

10 марта в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха в Волоколамском районе Подмосковья не выявил превышение предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха.