В России

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"

Есть обновление от 20:30

Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"
Территория мусорного полигона "Ядрово"
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

"Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Губернатор поставил задачу в целом решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня", - говорится в сообщении.

МоскваВласти Подмосковья назвали возможную причину выброса газов на полигоне "Ядрово"Читать подробнее

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что на данный момент форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона. По ранее существовавшему проекту она должна была появиться в 2019 году, однако из-за осложнения обстановки и по многочисленным обращениям жителей Волоколамского района решено открыть новую карту в течение двух недель.

"Старая карта закрывается, через две недели начнутся работы по монтажу системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел. В дальнейшем старая карта будет накрыта водо- и газонепроницаемыми материалами для купирования запахов и предотвращения просачивания фильтрата", - сказал Коган.

По данным регионального Минэкологии, вблизи полигона работают две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени анализируют состояние атмосферного воздуха. В течение ближайших дней будут установлены еще две станции.

Жители вышли на улицы

3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово".

7 марта Коган сообщил, что для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе введён режим ЧС, чтобы провести срочные мероприятия для ликвидации последствий. С помощью тепловизоров специалистами были выявлены точки выбросов, которые уже засыпаны.

В РоссииУчастники протеста у полигона "Ядрово" снова сообщили о задержанияхЧитать подробнее

"На полигоне фиксировались превышения ПДК по сероводороду в 2,5 раза, по оксиду азота в 2 раза, но это не критичные превышения. На данный момент превышения ПДК нет, ситуация под контролем, опасности жизни и здоровью жителей нет", - сказал министр.

8 марта полиция задержала несколько жителей подмосковного Волоколамска, пытавшихся перекрыть дорогу "Ядрово".

Активисты заявляли, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций у жителей города.

10 марта в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха в Волоколамском районе Подмосковья не выявил превышение предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха.

Теги: Московская область, Андрей Воробьев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатах
Элла Памфилова подчеркнула, что Центризбирком не может ставить кандидатов в угол за взаимные оскорбленияПодробнее
Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРНРоссия подпишет новое соглашение с ЦЕРН
В Минобрнауки РФ подчеркнули, что речи о выходе страны из членства в Европейской организации ядерных исследований не идетПодробнее
Путин ответил на вопрос о помиловании НавальногоПутин ответил на вопрос о помиловании Навального
Как отметил президент России, политические силы, в том числе связанные с оппозиционером, вскрывают проблемы в стране, но не имеют программы ее развитияПодробнее
Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракетПутин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет
Президент признался, что сразу после выхода США из договора по ПРО не знал, чем РФ ответит на этот шаг ВашингтонаПодробнее
Стрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейскимСтрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейским
По информации источника, между задержанным и убитыми возник конфликт из-за денегПодробнее
Горбачев призвал созвать саммит ООН для обсуждения гонки ядерных вооруженийГорбачев призвал созвать саммит ООН для обсуждения гонки ядерных вооружений
По мнению экс-президента СССР, "два человека" не смогут разгрести все завалы, но основная ответственность лежит на лидерах России и СШАПодробнее
Лавров счел неуместным сравнение историй Скрипаля и ЛитвиненкоЛавров счел неуместным сравнение историй Скрипаля и Литвиненко
Глава МИД России заявил также о готовности содействовать расследованию отравления экс-полковника ГРУ в Великобритании, отметив голословность обвинений РФ в причастности к произошедшемуПодробнее
В Подмосковье задержали перекрывших дорогу к полигону "Ядрово" активистовВ Подмосковье задержали перекрывших дорогу к полигону "Ядрово" активистов
Как рассказали представители участников акции, речь идет о порядка десяти задержанныхПодробнее
Думская комиссия по этике запросила у Слуцкого объясненияДумская комиссия по этике запросила у Слуцкого объяснения
В комиссию поступило четыре жалобы на домогательства со стороны СлуцкогоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ РоссииЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахВ РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании НавальногоВ миреСМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловКультураМинистр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила ЕфремоваВ РоссииПутин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет

ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатах

ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахЭлла Памфилова подчеркнула, что Центризбирком не может ставить кандидатов в угол за взаимные оскорбления Подробнее

Что произошло за день: суббота, 10 марта

Соглашение России и ЦЕРН, Путин о медведях и американской ПРО, скандал с выступлением Михаила Ефремова в Самаре Подробнее

Восстановлено прерванное из-за лавины движение машин в Рутульском районе Дагестана

"Динамо" сыграло дома вничью с "Краснодаром" в 22-м туре РФПЛ

Новый мост появится на месте бывшего завода "Серп и молот" в Москве

В Минобрнауки объяснили статус России в ЦЕРН

Спасатели вызволили попавших под лавину двух человек в Хибинах

Berlinger свернет производство контейнеров для допинг-проб после жалоб на их качество

Эрдоган не исключил проведение новых военных операций Турцией в Сирии

Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРН

Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ Минобрнауки РФ подчеркнули, что речи о выходе страны из членства в Европейской организации ядерных исследований не идет Подробнее

Российские керлингисты проиграли Южной Корее на Паралимпиаде-2018

МИД Сирии предупредил о возможной инсценировке боевиками химатаки в Гуте

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона Подробнее

Волкер нашел вину Москвы в росте националистических настроений на Украине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru