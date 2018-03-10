Восстановлено прерванное из-за лавины движение машин в Рутульском районе Дагестана

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Специалисты частично открыли дорогу местного значения в Рутульском районе Дагестана, которая была перекрыта из-за схода лавины, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Дорога местного значения, ведущая к селам Нижний-Катрух, Верхний-Катрух и Аракул в Рутульском районе частично расчищена, движение автотранспорта восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работы по освобождению дороги от снега продолжаются.

"К ликвидации последствий происшествия привлечен бульдозер, а также три представителя МЧС", - добавил собеседник агентства.