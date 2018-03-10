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Автоавария с участием пассажирского автобуса произошла в Сочи

Один человек погиб, трое госпитализированы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса и автомобиля Lexus, произошло в поселке Красная Поляна, Сочи, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в субботу.

Собеседник отметил, что по предварительным данным водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом №105.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Лексус" погиб на месте. Водитель и два пассажира автобуса госпитализированы в больницу", - подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, столкновение произошло в около 21:00 мск субботы, в горном поселке Красная Поляна Адлерского района Сочи.

Теги: Россия, Сочи
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