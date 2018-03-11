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Тихоокеанский флот РФ до 2020 года получит три корвета с ракетами "Калибр"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот России (ТОФ) к 2020 году будет серьезно усилен за счет трех новейших корветов с "Калибрами", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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"В условиях нынешней геополитической обстановки ТОФ продолжает обновление. Три корвета с крылатыми ракетами "Калибр" должны поступить до 2020 года", - сказал он.

По его словам, речь идет о кораблях проекта 2030 "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

"Флот также получит модернизированные лодки проекта 949, - сообщил источник. - Они будут нести перспективное вооружение, в том числе последние разработки".

Ранее командующий флотом адмирал Сергей Авакянц заявил, что ТОФ получит корвет "Громкий" с крылатыми ракетами "Калибр" в этом году. "В конце прошлого года мы уже получили первый корабль проекта 20380 корвет "Совершенный". В текущем году флот готовится принять корабль такого же проекта - "Громкий", а затем и усовершенствованного проекта - "Гремящий", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" ).

Удары ракетами "Калибр" неоднократно наносились по боевикам в Сирии кораблями и подлодками российской эскадры в Средиземном море, а также кораблями Каспийской флотилии.

Теги: ТОФ, Тихоокеанский флот, Калибр
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