Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием сложностей в армии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Крушение подводной лодки "Курск" стало последствием запущенного состояния вооруженных сил после развала СССР, заявил президент России Владимир Путин.

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия "Курска" - это тоже проявление общего состояния вооруженных сил", - сказал он в документальном фильме Андрея Кондрашова "Путин", обнародованном на странице журналиста Дмитрия Киселева в "Одноклассниках".

"Что греха таить. Мы хорошо знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы, - отметил Путин. - Поэтому, откровенно говоря, ничего удивительного нет, но трагедия колоссальная. Столько людей погибло".

"Было непонятно, что происходит что-то трагическое, но потом, конечно, все это развернулось в полном объеме", - сказал президент.

Причины трагедии, по его словам, сейчас уже установлены. "Взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса, корпус практически лопнул. И, конечно, это нельзя забыть", - заявил Путин.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты, находившиеся на борту, погибли.

АПЛ "Курск" затонула во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.

В 2001 году в результате крупномасштабной международной операции АПЛ была поднята со дна моря, доставлена на завод в Росляково, откуда ее переправили на СРЗ "Нерпа" в Снежногоорск для дальнейшей утилизации. Единственно, что было оставлено и сохранено - рубка АПЛ, которая установлена в Мурманске.