Главные новости
В РоссииФСБ предотвратила теракт в Саратовской областиВ РоссииВертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годовВ миреПосетителям пабов в Солсбери посоветовали помыть вещи из-за отравления Скрипаля
В России

Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием сложностей в армии

Есть обновление от 14:51

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Крушение подводной лодки "Курск" стало последствием запущенного состояния вооруженных сил после развала СССР, заявил президент России Владимир Путин.

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия "Курска" - это тоже проявление общего состояния вооруженных сил", - сказал он в документальном фильме Андрея Кондрашова "Путин", обнародованном на странице журналиста Дмитрия Киселева в "Одноклассниках".

"Что греха таить. Мы хорошо знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы, - отметил Путин. - Поэтому, откровенно говоря, ничего удивительного нет, но трагедия колоссальная. Столько людей погибло".

"Было непонятно, что происходит что-то трагическое, но потом, конечно, все это развернулось в полном объеме", - сказал президент.

Причины трагедии, по его словам, сейчас уже установлены. "Взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса, корпус практически лопнул. И, конечно, это нельзя забыть", - заявил Путин.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты, находившиеся на борту, погибли.

АПЛ "Курск" затонула во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.

В 2001 году в результате крупномасштабной международной операции АПЛ была поднята со дна моря, доставлена на завод в Росляково, откуда ее переправили на СРЗ "Нерпа" в Снежногоорск для дальнейшей утилизации. Единственно, что было оставлено и сохранено - рубка АПЛ, которая установлена в Мурманске.

Годовщина гибели подлодки "Курск"

6 фотографий
Цветы у памятника морякам-севастопольцам, погибшим на атомном ракетном подводном крейсереМужчина возлагает цветы к памятнику в МосквеТраурные мероприятия в память о гибели подлодки &quot;Курск&quot; в СевастополеВетеран отдает дань памяти экипажу атомного подводного крейсера &quot;Курск&quot; в МосквеВозложение цветов к мемориалу погибших моряков в СевастополеМоряки Черноморского флота почтили память экипажа крейсера &quot;Курск&quot;
Цветы у памятника морякам-севастопольцам, погибшим на атомном ракетном подводном крейсере
Теги: Владимир Путин, Курск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Вертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годовВертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годов
Борт президента был атакован боевиками, когда он прибыл на место гибели псковских десантниковПодробнее
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской областиФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
По данным ведомства, у преступников обнаружили, в частности, самодельную бомбу мощностью около 3 кг в тротиловом эквивалентеПодробнее
Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно с разработкой "Кинжалов"Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно с разработкой "Кинжалов"
Испытания высокоточного авиационного ракетного комплекса успешно прошли в ночь на воскресеньеПодробнее
Минобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителяМинобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителя
Самолет МиГ-31 совершил вылет с аэродрома на юге РоссииПодробнее
ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатах
Элла Памфилова подчеркнула, что Центризбирком не может ставить кандидатов в угол за взаимные оскорбленияПодробнее
Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРНРоссия подпишет новое соглашение с ЦЕРН
В Минобрнауки РФ подчеркнули, что речи о выходе страны из членства в Европейской организации ядерных исследований не идетПодробнее
Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"
Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигонаПодробнее
Путин ответил на вопрос о помиловании НавальногоПутин ответил на вопрос о помиловании Навального
Как отметил президент России, политические силы, в том числе связанные с оппозиционером, вскрывают проблемы в стране, но не имеют программы ее развитияПодробнее
Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракетПутин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет
Президент признался, что сразу после выхода США из договора по ПРО не знал, чем РФ ответит на этот шаг ВашингтонаПодробнее
Стрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейскимСтрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейским
По информации источника, между задержанным и убитыми возник конфликт из-за денегПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ предотвратила теракт в Саратовской областиВ РоссииВертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годовВ миреПосетителям пабов в Солсбери посоветовали помыть вещи из-за отравления СкрипаляВ миреВ Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у властиВ РоссииМинобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителяВ РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании Навального

В полиции подтвердили задержание председателя "Яблока" Слабуновой

В Москве для школьников запустили программу "Технонавигатор"

Беспилотник США провел разведку у Черноморского побережья России

Посетителям пабов в Солсбери посоветовали помыть вещи из-за отравления Скрипаля

Посетителям пабов в Солсбери посоветовали помыть вещи из-за отравления СкрипаляТем, кто ужинал в одном ресторане с экс-офицером ГРУ, рекомендуют постирать одежду и протереть сотовый телефон влажными салфетками Подробнее

Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Финляндии

"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в 22-м туре РФПЛ

В Новосибирской области при падении сверхлегкого самолета погиб пилот

Пресс-секретарь председателя "Яблока" сообщила о задержании Слабуновой в Москве

Путин назвал своих дочерей трудоголиками

Восьмидесятилетний лыжник умер в челябинском Озерске

Вертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годов

Вертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годовБорт президента был атакован боевиками, когда он прибыл на место гибели псковских десантников Подробнее

Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием сложностей в армии

Восточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru