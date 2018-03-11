Что произошло за день: воскресенье, 11 марта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, они получили ранения, несовместимые с жизнью. Были обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

- Депутаты сессии Всекитайского собрания народных представителей приняли измененный проект конституции страны, разрешив председателю КНР занимать этот пост более двух сроков подряд.

- В фильме Андрея Кондрашова "Путин" российский президент рассказал, что его вертолет был обстрелян боевиками во время посещения им места гибели псковских десантников в Чечне в начале двухтысячных, а также отметил, что крушение подлодки "Курск" стало следствием запущенного состояния вооруженных сил после развала СССР.

- Первый большой организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты состоялся в ночь на воскресенье: населенный пункт Мисраба покинули 52 человека.

- Межарабское издание Al-Masdar сообщило, что боевики попытались атаковать базу "Хмеймим" при помощи как минимум одного беспилотника. Системы ПВО перехватили его до того, как он смог достичь территории.

- Власти Великобритании обсуждают возможное введение в действие британского аналога "закона Магнитского", сообщил телеканал Sky News. В случае принятия новый британский закон повлечет за собой санкции против российских лиц, замешанных, по мнению Лондона, в коррупции и нарушении прав человека.