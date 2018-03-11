Полигон "Ядрово" начнут засыпать грунтом для уничтожения неприятного запаха

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Более 1,8 тыс. кубометров грунта завезено на полигон "Ядрово" в Волоколамском районе для засыпки источников неприятных запахов, сообщил глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

"Сегодня, 11 марта, выявлены новые источники запахов, которые оперативно засыпаются грунтом. Организован круглосуточный завоз чистых грунтов для пересыпки старой карты полигона. За последние сутки завезено свыше 1,8 тыс. кубометров при плане 1 тыс. кубов грунта. Это более 120 грузовиков", - сказал Гаврилов в видеоролике на сайте администрации Волоколамского района.

Он отметил, что количество исследований тела полигона тепловизором с целью оперативного выявления мест, из которых просачивается свалочный газ, увеличено. Вместо двух раз в неделю, как планировалось ранее, решено проводить их ежедневно.

Глава администрации добавил, что на сегодняшний день работают две автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха. "В результате мониторинга, проводимого начиная с ночи 10 марта, превышения концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Также сегодня ночью проводились замеры воздуха в Волоколамске (...) Все они проводились с участием жителей. Превышения концентрации загрязняющих веществ выявлено не было", - добавил он.

3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово". Для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" был введён режим ЧС.