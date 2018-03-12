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Жителям Новосибирска рекомендовали соблюдать осторожность из-за пожара на складе шин

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Концентрация вредных веществ в воздухе не превысила предельно допустимых значений в результате пожара на складе шин в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Погибших и пострадавших нет. Задымление угрозы населению не представляет. Строения промзоны, располагавшиеся рядом с горящим объектом, не пострадали. Изучение проб воздуха показало, что концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимых значений. Химически опасных веществ не выявлено", - говорится в сообщении.

Тем не менее, специалисты МЧС России рекомендуют гражданам пожилого возраста, больным людям и детям ограничить пребывание на улице, не открывать окна и употреблять больше воды.

В настоящее время на месте проводится проливка и разбор конструкций - до полного исключения тления. На месте работают 12 пожарных автоцистерн, спецтехника, бесперебойную подачу воды обеспечивает пожарный поезд, который доставил к месту ЧП 60 тонн воды.

В тушении участвуют 90 человек и 25 единиц техники. Площадь пожара составила около 300 кв. м, на момент приезда пожарных из металлического ангара шел густой черный дым.

Теги: Новосибирск
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