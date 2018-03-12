Самолет рейса Москва-Бухара вынужденно сел в Самаре из-за больного пассажира

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Самолет во время рейса Москва-Бухара сделал вынужденную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры в понедельник.

"При выполнении рейса Москва-Бухара в воскресенье пассажир почувствовал себя плохо, командир принял решении о выполнении вынужденной посадки в 17:31 в самарском аэропорту", - сказал собеседник агентства.

Пассажира госпитализировали в больницу.

"В настоящий момент пассажиры прибыли в город назначения", - добавил сотрудник пресс-службы.