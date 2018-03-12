Избирком Петербурга счел агитацией надписи на льду водоемов в случае публикации в СМИ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Надписи на льду водоемов в поддержку или против кандидатов в президенты РФ могут признать агитацией, если будут опубликованы в СМИ, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

"Если у нас на льду какого-нибудь водоема, относящегося к внутренним водам Санкт-Петербурга, появляется надпись "Голосуй за кого-то" или "Голосуй против того-то", само действие по изображению этой надписи, в общем-то, можно назвать агитацией. А если это изображение в дальнейшем будет тиражироваться или публично демонстрироваться, то материал будет являться агитационным", - отметил он в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс" в понедельник.

Он уточнил, что сама надпись на льду в данном случае не будет считаться агитационным материалом.

"При этом мы воздерживаемся от того, чтобы признать, к примеру, непосредственно лед Фонтанки предвыборным агитационным материалом, потому что тогда нужно будет считать им любой забор и так далее", - подчеркнул Зацепа.

В начале марта в Петербурге на льду Фонтанки появилась надпись против одного из кандидатов. Позднее СМИ сообщили, что ее сделали девять волонтеров другого кандидата, их доставили в полицию.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.