Ранивший ножом двух человек на улице ростовчанин арестован

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу местного жителя, который напал с ножом на двух своих знакомых, после чего они с ранениями были госпитализированы. Об этом сообщила официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Галина Гагалаева.

"В ходе допроса 29-летний подозреваемый рассказал, что потерпевшие являются его давними знакомыми. В ходе возникшего конфликта, причину которого не помнит, он нанес им ножевые ранения. По словам подозреваемого, на момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения", - сказала Гагалаева.

Она отметила, что ранее подозреваемый был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и преступления против личности. Он вышел на свободу в апреле 2016 года.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что 6 марта мужчина ранил ножом двух человек на улице в Советском районе Ростова-на-Дону. Он был задержан и доставлен в полицию.