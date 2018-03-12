В уфимском штабе Навального сообщили об осмотре офиса полицейскими

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии в понедельник проводят осмотр в штабе оппозиционного политика Алексея Навального в Уфе, сообщила агентству "Интерфакс" координатор регионального штаба Лилия Чанышева.

"Полицейские провели осмотр штаба в поисках предметов, которые могут использоваться в экстремистских целях. Изъяли ноутбук, телефон, флешку, буклеты за "забастовку избирателей". Сейчас проводится личный осмотр", - сказала Чанышева.

По ее словам, оперативные действия проводятся на основании постановления суда.

В пресс-службе МВД по Башкирии воздержались от комментариев по данному поводу.

Ранее сообщалось об обысках в штабах Навального в Тюмени, Владивостоке, Воронеже, Калининграде и других российских городах.